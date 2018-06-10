У Литві сталася друга за тиждень аварія за участю військ США

У результаті аварії постраждав американський солдат

У Литві в місті Казлу Руді бронетранспортер Сполучених штатів Америки (США) Stryker з'їхав у кювет і врізався в дерево, у результаті чого постраждав американський солдат. Про це пише Delfi з посиланням на дані місцевої поліції.

Так, за словами чиновників, американський солдат був доставлений в лікарню з забоєм правого стегна, де йому надали медичну допомогу. Пізніше він був звільнений для амбулаторного лікування.

Зазначимо, що це вже друга аварія, пов'язана з військами США в Литві на цьому тижні.

Раніше, 7 червня, на дорозі Каунас - Пренай сталося масштабне ДТП за участю бронетранспортерів США, які беруть участь у навчаннях НАТО. В результаті ДТП постраждали 13 військових. Як повідомлялося, всі вони громадяни США.

Нагадаємо, 3 червня в країнах Балтії та Польщі стартували військові навчання НАТО Sabre Strike з участю понад 18 тис. військовослужбовців з 19 країн.