В Литве карантин продлили до лета

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правительство предусмотрело также ослабление некоторых мер

Правительство Литвы приняло решение продлить общенациональный карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая. Об этом сообщает Delfi.

Однако правительство предусмотрела смягчение некоторых мер.

Так, будут разрешены групповые тренировки до шести человек, проведение мероприятий на открытом воздухе до 30 человек.

"Ситуация с распространением инфекции находится под контролем, однако, по нашему мнению, спешить с отменой карантинных требований не стоит. Предлагаем продлить этот режим до 31 мая", - заявил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Впервые правительство предусмотрело продление сразу на три недели. Ранее правительство несколько раз продлевало карантинный режим на две недели.

Напомним, в Литве Сейм принял поправки к закону, которые предусматривают уголовную ответственность за нарушение правил самоизоляции.

Кроме того, 14 марта правительство Литвы объявило о введении ограничений. Тогда правительство постановило ввести общенациональный двухнедельный карантин в стране. Вместе с Литвой подобные ограничения ввело и правительство Латвии.