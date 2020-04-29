Литва вводит уголовную ответственность за нарушение самоизоляции

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поправки к закону предусматривают лишение свободы на срок до одного года

В Литве Сейм принял поправки к закону, которые предусматривают уголовную ответственность за нарушение правил самоизоляции, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает LRT.

Как сообщается, человек с лабораторно подтвержденным диагнозом "коронавирус", который нарушает правила самоизоляции и карантина, будет привлечен к уголовной ответственности. Новые поправки к закону предусматривают лишение свободы на срок до одного года.

Как отмечается, во время голосования за такое решение, 70 депутатов проголосовали "за", один воздержался, но ни один из них не проголосовал "против". Однако, президент Литвы Гитанас Науседа все еще должен утвердить законопроект.

Напомним, 28 апреля, правительство Литвы обсудило вопрос восстановления авиасообщения в 10-15 числах текущего месяца, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, со вчерашнего дня в Литве начинает действовать новый этап смягчения карантина из-за коронавируса - при соблюдении четких требований открыли уличные кафе, салоны красоты и музеи.