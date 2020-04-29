ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Литва вводит уголовную ответственность за нарушение самоизоляции

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 11:55
Литва вводит уголовную ответственность за нарушение самоизоляции
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поправки к закону предусматривают лишение свободы на срок до одного года

В Литве Сейм принял поправки к закону, которые предусматривают уголовную ответственность за нарушение правил самоизоляции, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает LRT.

Как сообщается, человек с лабораторно подтвержденным диагнозом "коронавирус", который нарушает правила самоизоляции и карантина, будет привлечен к уголовной ответственности. Новые поправки к закону предусматривают лишение свободы на срок до одного года.

Как отмечается, во время голосования за такое решение, 70 депутатов проголосовали "за", один воздержался, но ни один из них не проголосовал "против". Однако, президент Литвы Гитанас Науседа все еще должен утвердить законопроект.

Напомним, 28 апреля, правительство Литвы обсудило вопрос восстановления авиасообщения в 10-15 числах текущего месяца, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, со вчерашнего дня в Литве начинает действовать новый этап смягчения карантина из-за коронавируса - при соблюдении четких требований открыли уличные кафе, салоны красоты и музеи.

Закупки костюмов спецзащиты для врачей будут расследовать правоохранители, - Минздрав Более 20% заболевших коронавирусом в Украине являются врачами, - Минздрав
Новости Украины ЛитваКоронавирус
News
On Top