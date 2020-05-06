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У Литві карантин продовжили до літа

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 14:28
У Литві карантин продовжили до літа
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уряд передбачив також ослаблення деяких заходів

Уряд Литви прийняв рішення продовжити загальнонаціональний карантин, введений у зв'язку з пандемією коронавірусу, до 31 травня. Про це повідомляє Delfi.

Проте уряд передбачила пом'якшення деяких заходів.

Так, будуть дозволені групові тренування до шести осіб, проведення заходів на відкритому повітрі до 30 осіб.

"Ситуація з поширенням інфекції знаходиться під контролем, однак, на нашу думку, поспішати зі скасуванням карантинних вимог не варто. Пропонуємо продовжити цей режим до 31 травня", - заявив міністр охорони здоров'я Аурелиюс Верига.

Вперше уряд передбачив продовження відразу на три тижні. Раніше уряд кілька разів продовжувало карантинний режим на два тижні.

Нагадаємо, в Литві Сейм прийняв поправки до закону, які передбачають кримінальну відповідальність за порушення правил самоізоляції.

Крім того, 14 березня уряд Литви оголосило про введення обмежень. Тоді уряд постановив запровадити загальнонаціональний двотижневий карантин у країні. Разом з Литвою подібні обмеження ввели і уряд Латвії.

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