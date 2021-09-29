В Литве призвали Украину дождаться решения Венецианской комиссии по проекту закона об олигархах

Украине нужно прислушаться к Венецианской комиссии перед внедрением закона об олигархах, который вызывает внутри страны споры по соблюдению прав человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата литовского Сейма Эмануэлиса Зингериса.

По его словам, Украине стоит прислушаться к рекомендациям Европейского союза, в том числе авторитетной Венецианской комиссии, для как можно скорейшей модернизации политической и экономической системы.

"Должны получить комментарии Венецианской комиссии по закону. И должны следовать компетенциями западного общества", - отметил Эмануэлис Зингерис в комментарии телеканалу "Украина24".

Напомним, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, Венецианская комиссия рекомендовала Украине не спешить с принятием этого закона, а дождаться ее выводов, которые будут готовы к 15 декабря.

После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.