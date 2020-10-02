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В Литве призвали к международному расследованию в отношении режима Лукашенко

Вильнюс, Пятница 02 октября 2020 14:42
В Литве призвали к международному расследованию в отношении режима Лукашенко
Фото: Линас Линкявичюс (news.tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал начать международное расследование в отношении режима Александра Лукашенко. Он считает необходимым открыть дела на тех, кто ответственны за насилие против демонстрантов в Беларуси.

Об этом Линкявичюс заявил в интервью изданию DELFI.

Также он назвал Лукашенко бывшим президентом и в моральном и в политическом плане.

"Санкции санкциями, но нужно международное расследование провести, должны быть заведены дела в отношении тех, кто допустил насилие против сограждан. В центре Европе в 21-м веке это не может остаться не расследованным", - сказал Линкявичюс.

Напомним, в ночь на 2 октября в Европейском союзе одобрили введение санкций против белорусских чиновников. При этом в список не попал Александр Лукашенко.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Лукашенко не включили в санкционный список, так как это означало бы отказ от диалога. В ЕС ожидают, что Лукашенко начнет диалог при посредничестве ОБСЕ и освободит всех политзаключенных.

При этом Беларусь заявила, что вводит ответные санкции против Евросоюза. При этом Минск не стал публиковать список представителей ЕС, которые попали под белорусские санкции.

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