Макрон объяснил, почему ЕС не ввел санкции против Лукашенко

Фото: Эммануэль Макрон (facebook.com/EmmanuelMacron)

Европейский союз не внес Александра Лукашенко в санкционный список, так как это означало бы отказ от диалога. Сейчас в ЕС ожидают, что Лукашенко начнет диалог и освободит политзаключенных.

Об этом на брифинге заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он отметил, что Лукашенко предложили начать переговоры при посредничестве ОБСЕ.

"Против Александра Лукашенко санкции пока не будет. Санкционное давление означало бы отказ от диалога. Чтобы восстановить доверие Минск должен освободить политзаключенных, и в частности оппозиционеров, которые были кандидатами в президенты", - сказал Макрон.

Напомним, вчера в ЕС согласовали введение санкций против высокопоставленных белорусских чиновников. При этом Лукашенко в список не включили.

Как писало РБК-Украина, Беларусь заявила, что вводит ответные санкции против Евросоюза в связи с внесением в санкционный список белорусских чиновников. При этом Минск не стал публиковать список представителей ЕС, которые попали под белорусские санкции.

Также сообщалось, что Министерство иностранных дел Беларуси не видит целесообразности сохранения дипломатических отношений с ЕС.