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У Литві закликали до міжнародного розслідування щодо режиму Лукашенка

Вільнюс, П'ятниця 02 жовтня 2020 14:42
У Литві закликали до міжнародного розслідування щодо режиму Лукашенка
Фото: Лінас Лінкявічюс (news.tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликав почати міжнародне розслідування щодо режиму Олександра Лукашенка. Він вважає за необхідне відкрити справи на тих, хто відповідальні за насильство проти демонстрантів в Білорусі.

Про це Лінкявічюс заявив в інтерв'ю виданню DELFI.

Також він назвав Лукашенка колишнім президентом і в моральному і політичному плані.

"Санкції санкціями, але потрібно провести міжнародне розслідування, повинні бути заведені справи стосовно тих, хто допустив насильство проти співгромадян. У центрі Європи у 21-му столітті це не може залишитися не розслідуваними", - сказав Лінкявічюс.

Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня в Європейському союзі схвалили введення санкцій проти білоруських чиновників. При цьому в список не потрапив Олександр Лукашенко.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Лукашенка не включили в санкційний список, так як це означало б відмову від діалогу. У ЄС чекають, що Лукашенко розпочне діалог за посередництва ОБСЄ і звільнить усіх політв'язнів.

При цьому Білорусь заявила, що вводить санкції у відповідь проти Євросоюзу. При цьому Мінськ не став публікувати список представників ЄС, які потрапили під білоруські санкції.

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Новини України Політика Олександр ЛукашенкоБілорусьЛитварозслідування
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