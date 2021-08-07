В Литве предлагают выплачивать мигрантам по 300 евро, чтобы те покинули страну

В Литве хотят предложить мигрантам по 300 евро, если они согласятся навсегда покинуть страну. Деньги мигранты могут получить от пограничников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора департамента миграции при МВД Литвы Эвелины Гудзинскайте в эфире LRT.
Она констатировала, что большинство мигрантов, которые в настоящее время пытаются пересечь литовско-белорусскую границу, обращаются вспять.
"Литовские пограничники и миграционные службы предложат деньги нелегальным мигрантам, желающим вернуться в страну происхождения, чтобы ускорить их отъезд", - сказала Гудзинскайте.
Напомним, премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии сделали совместное заявление, в котором призывают ввести дополнительные санкции против Беларуси за организацию нелегальной миграции в Евросоюз.
Ранее сообщалось, что украинские пограничники остановили группу нелегалов на стыке между Россией и Беларусью.