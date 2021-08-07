У Литві пропонують виплачувати мігрантам по 300 євро, щоб ті покинули країну

У Литві хочуть запропонувати мігрантам по 300 євро, якщо вони погодяться назавжди покинути країну. Гроші мігранти можуть отримати від прикордонників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Департаменту міграції при МВС Литви Евеліни Гудзінскайте в ефірі LRT .

Вона констатувала, що більшість мігрантів, які в даний час намагаються перетнути литовсько-білоруський кордон, звертаються назад.

"Литовські прикордонники та міграційні служби запропонують гроші нелегальним мігрантам, які бажають повернутися в країну походження, щоб прискорити їх від'їзд", - сказала Гудзінскайте.