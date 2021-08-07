Украинские пограничники остановили группу нелегалов на стыке между Россией и Беларусью 

Пограничники в Черниговской области остановили группу нелегалов, которые направлялись за пределы Украины. Их обнаружили вблизи населенного пункта Горск, что на стыке границ с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

Украинские пограничники отмечают, что участку границы РФ и Беларусью уделяют особое внимание и несут там усиленную службу.

Вчера были задержаны семеро иностранцев, которые пробирались вне пунктов пропуска.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанные - шестеро граждан Азербайджана и один Грузии. Также выяснилось, что один из них был без документов, предварительно выходец из Азербайджана, которого разыскивали правоохранители за кражу в Одесской области.

Иностранные граждане задержаны с целью установления лиц и обстоятельств правонарушения. После чото они будут привлечены к ответственности за попытку нарушения государственной границы и нарушение пограничного режима.