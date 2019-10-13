В Литве назвали преимущества вступления Северной Македонии в НАТО

Член Сейма Литвы Аушрине Армонайте заявила о положительных последствиях присоединения Северной Македонии к Североатлантическому Альянсу (НАТО). Об этом она сказала во время своего выступления на 65-й ежегодной Парламентской Ассамблее НАТО, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ПА НАТО.

Армонайте подчеркнула, что принятие страны, которая так долго стремилась присоединиться к НАТО, станет свидетельством того, что политика открытых дверей всемирной организации все еще жива.

"Вступление Северной Македонии будет иметь стабилизационные последствия для региональной безопасности и должно помочь сократить влияние России в регионе Западных Балкан", - отметила она.

Напомним, возможность Македонии присоединиться к НАТО блокировал конфликт с Грецией по поводу названия страны. 12 июня 2018 года премьер-министры двух государств достигли соглашения о переименовании Македонии в Северную Македонию.

6 февраля 2019 года НАТО и Северная Македония подписали протокол о вступлении республики в альянс. Протокол о вступлении подписали послы всех 29 стран-участниц альянса.

В сентябре Чехия ратифицировала протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО и стала 22 страной Альянса, которая утвердила документ.

После ратификации Протокола в парламентах всех 29 государств-членов Альянса Северная Македония официально станет полноправным членом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Албания и Северная Македония готовятся к вступления в состав Европейского союза. По мнению представителя албанского правительства, начало интеграции должно начаться уже в октябре.