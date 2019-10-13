У Литві назвали переваги вступу Північної Македонії в НАТО

Член Сейму Литви Аушріне Армонайте заявила про позитивні наслідки приєднання Північної Македонії до Північноатлантичного Альянсу (НАТО). Про це вона сказала під час свого виступу на 65-й щорічній Парламентській Асамблеї НАТО, передає РБК-Україна з посиланням на Twitter ПА НАТО.

Армонайте наголосила, що прийняття країни, яка так довго прагнула приєднатися до НАТО, стане свідченням того, що політика відкритих дверей всесвітньої організації все ще жива.

"Вступ Північної Македонії матиме стабілізаційні наслідки для регіональної безпеки й має допомогти скоротити вплив Росії в регіоні Західних Балкан", - зазначила она.

Нагадаємо, можливість Македонії приєднатися до НАТО блокував конфлікт з Грецією щодо назви країни. 12 червня 2018 року прем'єр-міністри двох держав досягли угоди про перейменування Македонії в Північну Македонію.

6 лютого 2019 року НАТО і Північна Македонія підписали протокол про вступ республіки до альянсу. Протокол про вступ підписали посли всіх 29 країн-учасниць альянсу.

У вересні Чехія ратифікувала протокол про вступ Північної Македонії в НАТО і стала 22 країною Альянсу, яка затвердила документ.

Після ратифікації Протоколу у парламентах всіх 29 держав-членів Альянсу Північна Македонія офіційно стане повноправним членом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Албанія і Північна Македонія готуються до вступу до складу Європейського союзу. На думку представника албанського уряду, початок інтеграції повинно початися вже в жовтні.