В Литве эвакуировали аэропорт из-за гранаты

Фото: аэропорт Вильнюса (facebook.com/LvivAirport)

Около 400 человек эвакуировали из аэропорта

В Литве Вильнюсский международный аэропорт эвакуировали из-за ручной дымовой гранаты, которую обнаружили в багаже одного из пассажиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По словам представителя аэропорта Тадаса Василяускаса, около 400 человек эвакуировали из аэропорта.

"В багаже одного из пассажиров была обнаружена дымовая граната. Принято решение об эвакуации людей из пассажирских терминалов", - сказал он.

На место происшествия прибыли бойцы антитеррористического подразделения "Арас". Также был введен план "Щит".

По словам представителя аэропорта, вылеты самолетов задерживаются, однако полностью отменять рейсы не планируется.

Напомним, 14 октября в городе Старобельск в Луганской области из-за анонимного сообщения о минировании объектов инфраструктуры были эвакуированы почти 800 человек. Правоохранители также перекрыли движение на десяти улицах.

Кроме того, 27 сентября на электронный адрес Национальной полиции в городе Киеве поступило сообщение о заминировании аэропорта "Киев" (Жуляны). Правоохранители проверяли периметр аэропорта, однако эвакуация не проводилась.