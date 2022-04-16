UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Литве депутаты хотят сделать 9 мая Днем памяти жертв геноцида в Украине

Фото: Сейм Литвы (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Группа депутатов Литвы предлагает сделать 9 мая не только Днем Европы, но и Днем памяти жертв геноцида в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Соответствующую поправку к закону о памятных датах зарегистрировали 16 депутатов, которые принадлежат как к правящим партиям, так и к оппозиционным.

Среди авторов проекта - спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, министры иностранных дел и юстиции, главный инициатор и организатор - заместитель спикера Сейма Паулюс Саударгас.

"9 мая отмечается в РФ как День Победы во Второй мировой войне, но в то же время замалчиваются военные преступления и репрессии Советского Союза против целых народов в кровавую сталинскую эпоху. Литве, Украине и части Европы не довелось порадоваться победе над нацистской Германией, так как одна оккупационная власть сменилась другой, также совершавшей преступления против человечности", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что в настоящее время в Украине происходит геноцид, который совершает путинская Россия, представляющая собой реинкарнацию Советского Союза.

"Таким образом, этот день объединил бы трагедии, пережитые украинцами тогда и сейчас, то есть организованный Советским Союзом Голодомор, массовые убийства, депортации и истребление мирных жителей в системе ГУЛАГа и военные преступления, совершаемые сегодня российскими военными", - отмечают авторы документа.

Ранее парламент Латвии объявил 9 мая Днем памяти жертв войны в Украине. В этот день в стране запрещены массовые мероприятия.

Россияне традиционно отмечают 9 мая как день победы над нацистской Германией. При этом, на Западе окончание Второй мировой войны в Европе отмечают 8 мая.

Напомним, Верховная рада признала войну России против Украины геноцидом украинской нации.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал агрессию России против Украины геноцидом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва