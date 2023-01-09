Литва не зможе передати Україні активи РФ без рішення Євросоюзу, - ЗМІ

Литва чекатиме на рішення Євросоюзу про передачу російських активів Україні, оскільки самостійно цього вона зробити не зможе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Як зазначає видання, таку інформацію щодо подальшої долі активів країни-агресора озвучили у Мін'юсті. Там зазначають, що Вільнюс регулярно порушує це питання на європейських обговореннях для того, щоб знайти рішення, яке б відповідало нормам ЄС.

При цьому в Литві працює міжнародна робоча група під керівництвом МВС, яка намагається встановити правову базу для того, аби уможливити конфіскацію активів підсанкційних росіян на користь України.

"На думку фахівців групи, Литва не може ухвалити це рішення на національному рівні - відповідне рішення має бути прийняте на рівні ЄС", - додали у відомстві.