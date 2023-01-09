Литва не сможет передать Украине активы РФ без решения Евросоюза, - СМИ

Литва будет ждать решения Евросоюза о передаче российских активов Украине, поскольку самостоятельно этого она сделать не сможет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Как отмечает издание, такую информацию о дальнейшей судьбе активов страны-агрессора озвучили в Минюсте. Там отмечают, что Вильнюс регулярно поднимает этот вопрос на европейских обсуждениях для того, чтобы найти решение, которое бы соответствовало нормам ЕС.

При этом в Литве работает международная рабочая группа под руководством МВД, которая пытается установить правовую базу для того, чтобы сделать возможной конфискацию активов подсанкционных россиян в пользу Украины.

"По мнению специалистов группы, Литва не может принять это решение на национальном уровне - соответствующее решение должно быть принято на уровне ЕС", - добавили в ведомстве.