ua ru
Ср, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Естонія має намір першою в Європі розпочати передачу заморожених активів РФ Україні

Новость на русском →
Таллінн, Середа 04 січня 2023 21:02
Естонія має намір першою в Європі розпочати передачу заморожених активів РФ Україні Фото: глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Естонії розпочинає процес передачі заморожених російських активів Україні. Оскільки Єврокомісія не просувається у ухваленні рішення про використання цих активів.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

"Європейські країни доручили Єврокомісії розробити юридичну схему, яка б дозволила використовувати заморожені активи для допомоги та відновлення України. Але консенсусу з цього питання поки що не досягнуто. Ми обговорили це в уряді і вирішили, що паралельно почнемо створення юридичної структури, яка дозволить використати ці гроші ", - Заявив він.

Глава МЗС Естонії повідомив, що таке рішення уряду стало б прецедентом із погляду міжнародного права.

Зазначимо, що Європейський союз з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заморозив активи Кремля, що перебувають у його розпорядженні, на суму 17 млрд євро, а санкції також заморозили валютні резерви Центрального банку Росії на суму 300 млрд євро.

Нагадаємо, в Німеччині заморожені активи підсанкційних осіб або компаній із Росії на суму близько 5 млрд євро.

Крім того, ЄС може розморозити 300 млрд євро резервів Центрального банку РФ, якщо вона добровільно приєднається до відновлення України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Не лише танки. Зеленський розповів про розмову з Макроном
Не лише танки. Зеленський розповів про розмову з Макроном
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет