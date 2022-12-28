Литва заморозила понад 85 млн євро активів Росії та Білорусі

Служба розслідування фінансових злочинів Литви, яка забезпечує виконання санкцій ЄС проти Росії через війну в Україні, назвала загальний розмір заморожених російських та білоруських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Литви.

Сьогодні, 28 грудня, міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте зустрілася з керівництвом Служби розслідування фінансових злочинів (СРФЗ). На зустрічі, крім іншого, вони обговорили впровадження санкцій проти Росії. Зараз саме служба розслідування фінансових злочинів забезпечує виконання міжнародних санкцій у Литві. Згідно з її даними, загальна сума надходжень заморожених коштів становить понад 85 млн євро: 9 юридичних осіб з Росії - 77 млн євро;

6 юридичних та 1 фізична особа з Білорусі - 9 млн ​​євро.