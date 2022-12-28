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Литва заморозила понад 85 млн євро активів Росії та Білорусі

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Литва, Середа 28 грудня 2022 19:31
Литва заморозила понад 85 млн євро активів Росії та Білорусі Фото: міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте (bilotajte reform.by)
Автор: Каріна Левицька

Служба розслідування фінансових злочинів Литви, яка забезпечує виконання санкцій ЄС проти Росії через війну в Україні, назвала загальний розмір заморожених російських та білоруських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Литви.

Сьогодні, 28 грудня, міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте зустрілася з керівництвом Служби розслідування фінансових злочинів (СРФЗ). На зустрічі, крім іншого, вони обговорили впровадження санкцій проти Росії.

Зараз саме служба розслідування фінансових злочинів забезпечує виконання міжнародних санкцій у Литві. Згідно з її даними, загальна сума надходжень заморожених коштів становить понад 85 млн євро:

  • 9 юридичних осіб з Росії - 77 млн євро;
  • 6 юридичних та 1 фізична особа з Білорусі - 9 млн ​​євро.

Нагадаємо, станом на грудень в Німеччині заморожені активи підсанкційних осіб чи компаній з Росії на суму близько 5 млрд євро.

Угорщина своєю чергою заморозила російські активи на суму 350 млрд форинтів, або 870 млн євро, що набагато більше, ніж останнє блокування російських активів у цій країні.

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