Литва заморозила понад 85 млн євро активів Росії та Білорусі
Служба розслідування фінансових злочинів Литви, яка забезпечує виконання санкцій ЄС проти Росії через війну в Україні, назвала загальний розмір заморожених російських та білоруських активів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Литви.
Сьогодні, 28 грудня, міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте зустрілася з керівництвом Служби розслідування фінансових злочинів (СРФЗ). На зустрічі, крім іншого, вони обговорили впровадження санкцій проти Росії.
Зараз саме служба розслідування фінансових злочинів забезпечує виконання міжнародних санкцій у Литві. Згідно з її даними, загальна сума надходжень заморожених коштів становить понад 85 млн євро:
- 9 юридичних осіб з Росії - 77 млн євро;
- 6 юридичних та 1 фізична особа з Білорусі - 9 млн євро.
Нагадаємо, станом на грудень в Німеччині заморожені активи підсанкційних осіб чи компаній з Росії на суму близько 5 млрд євро.
Угорщина своєю чергою заморозила російські активи на суму 350 млрд форинтів, або 870 млн євро, що набагато більше, ніж останнє блокування російських активів у цій країні.
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