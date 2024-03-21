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Литва збирається витрачати на оборону щонайменше 3% ВВП

Четвер 21 березня 2024 21:03
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Литва збирається витрачати на оборону щонайменше 3% ВВП Архівне фото: Литва збирається витрачати на оборону щонайменше 3% ВВП (flickr com Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Дмитро Браславський

Парламент Литви сьогодні, 21 березня, проголосував за збільшення витрат на оборону на рівні не нижче 3% ВВП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що це зафіксовано в рамках керівних засад державного бюджету, які передбачають, що з 2025 року на оборону витрачатиметься щонайменше 3% ВВП.

Цю пропозицію підтримали дві третини парламенту.

Члени НАТО встановили мету витрат на оборону на рівні не менше 2% ВВП, але лише деякі досягли цієї мети.

Однак країни, що межують з Росією, посилили оборону після того, як РФ вторглася в Україну. Сусідні з Литвою Польща планує цього року витратити на оборону понад 4% ВВП, а Естонія - 3,2%.

Заклики до збільшення витрат на оборону

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що цьогоріч рекордні 18 із 31 членів НАТО виконають мету альянсу щодо витрат на оборону - 2% ВВП.

Також прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен говорила, що Європа повинна обмежити витрати на соціальне забезпечення і скоротити податки, щоб стримати агресивнішу Росію за рахунок тривалого збільшення фінансування оборони та безпеки.

А президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Європейський союз має робити більше для оборони, поповнювати і модернізувати зброю. Також ЄС має підтримувати Україну.

Також президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країни-члени НАТО мають збільшити видатки на оборону до щонайменше 3% ВВП. А також Дуда вважає, що Росія вже протягом двох найближчих років може вторгнутись в країни НАТО.

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