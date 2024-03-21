Литва собирается тратить на оборону не менее 3% ВВП
Парламент Литвы сегодня, 21 марта, проголосовал за увеличение расходов на оборону на уровне не ниже 3% ВВП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что это зафиксировано в рамках руководящих принципов государственного бюджета, которые предусматривают, что с 2025 года на оборону будет тратиться не менее 3% ВВП.
Это предложение поддержали две трети парламента.
Члены НАТО установили цель расходов на оборону на уровне не менее 2% ВВП, но лишь некоторые достигли этой цели.
Однако страны, граничащие с Россией, усилили оборону после того, как РФ вторглась в Украину. Соседние с Литвой Польша планирует в этом году потратить на оборону более 4% ВВП, а Эстония - 3,2%.
Призывы к увеличению расходов на оборону
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в этом году рекордные 18 из 31 членов НАТО выполнят цель альянса по расходам на оборону - 2% ВВП.
Также премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен говорила, что Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и сократить налоги, чтобы сдержать более агрессивную Россию за счет длительного увеличения финансирования обороны и безопасности.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что Европейский союз должен делать больше для обороны, пополнять и модернизировать оружие. Также ЕС должен поддерживать Украину.
Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны-члены НАТО должны увеличить расходы на оборону до минимум 3% ВВП. А также Дуда считает, что Россия уже в течение ближайших двух лет может вторгнуться в страны НАТО.
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