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Литва собирается тратить на оборону не менее 3% ВВП

Четверг 21 марта 2024 21:03
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Литва собирается тратить на оборону не менее 3% ВВП Архивное фото: Литва собирается тратить на оборону не менее 3% ВВП (flickr com Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Дмитрий Браславский

Парламент Литвы сегодня, 21 марта, проголосовал за увеличение расходов на оборону на уровне не ниже 3% ВВП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что это зафиксировано в рамках руководящих принципов государственного бюджета, которые предусматривают, что с 2025 года на оборону будет тратиться не менее 3% ВВП.

Это предложение поддержали две трети парламента.

Члены НАТО установили цель расходов на оборону на уровне не менее 2% ВВП, но лишь некоторые достигли этой цели.

Однако страны, граничащие с Россией, усилили оборону после того, как РФ вторглась в Украину. Соседние с Литвой Польша планирует в этом году потратить на оборону более 4% ВВП, а Эстония - 3,2%.

Призывы к увеличению расходов на оборону

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в этом году рекордные 18 из 31 членов НАТО выполнят цель альянса по расходам на оборону - 2% ВВП.

Также премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен говорила, что Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и сократить налоги, чтобы сдержать более агрессивную Россию за счет длительного увеличения финансирования обороны и безопасности.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что Европейский союз должен делать больше для обороны, пополнять и модернизировать оружие. Также ЕС должен поддерживать Украину.

Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны-члены НАТО должны увеличить расходы на оборону до минимум 3% ВВП. А также Дуда считает, что Россия уже в течение ближайших двух лет может вторгнуться в страны НАТО.

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