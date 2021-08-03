UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Литва заявила, что среди нелегалов из Беларуси есть граждане России

Автор: РБК-Украина

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов из Беларуси есть граждане России. Они вместе с мигрантами из Африки и Азии пересекают белорусско-литовскую границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Москвы".

"У нас был диалог с представителем России, потому что среди нелегалов есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать", - сказал Адоменас.

По его словам, граждане Ирака составляют почти две трети мигрантов.

"У нас были и будут переговоры с властями Ирака, иракских регионов, из которых они происходят. Так же, как и с другими странами", - подчеркнул замглавы МИД Литвы.

Он также добавил, что переговорный процесс по возвращению мигрантов займет какое-то время.

"Надеемся, что страны будут заинтересованы, чтобы их граждане не мерзли в палатках в литовскую зиму. Мы надеемся на сотрудничество со странами истока миграционных потоков", - заявил Адоменас.

Напомним, ранее замглавы МИД Литвы заявил, что у Вильнюса есть доказательство причастности режима Беларуси к наплыву мигрантов.

Кроме того, недавно на территорию Литвы через белорусскую границу ворвалось рекордное количество нелегальных мигрантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваБеларусьМигрантыРоссийская Федерация