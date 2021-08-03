Литва заявила, что среди нелегалов из Беларуси есть граждане России

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов из Беларуси есть граждане России. Они вместе с мигрантами из Африки и Азии пересекают белорусско-литовскую границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Москвы".
"У нас был диалог с представителем России, потому что среди нелегалов есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать", - сказал Адоменас.
По его словам, граждане Ирака составляют почти две трети мигрантов.
"У нас были и будут переговоры с властями Ирака, иракских регионов, из которых они происходят. Так же, как и с другими странами", - подчеркнул замглавы МИД Литвы.
Он также добавил, что переговорный процесс по возвращению мигрантов займет какое-то время.
"Надеемся, что страны будут заинтересованы, чтобы их граждане не мерзли в палатках в литовскую зиму. Мы надеемся на сотрудничество со странами истока миграционных потоков", - заявил Адоменас.
Напомним, ранее замглавы МИД Литвы заявил, что у Вильнюса есть доказательство причастности режима Беларуси к наплыву мигрантов.
Кроме того, недавно на территорию Литвы через белорусскую границу ворвалось рекордное количество нелегальных мигрантов.