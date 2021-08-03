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Литва заявила, що серед нелегалів з Білорусі є громадяни Росії

Автор: РБК-Україна

Заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас заявив, що серед нелегальних мігрантів з Білорусі є громадяни Росії. Вони разом з мігрантами з Африки та Азії перетинають білорусько-литовський кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Москви".

"У нас був діалог з представником Росії, тому що серед нелегалів є і російські громадяни, які перетинають цей кордон. Їх теж будемо повертати", - сказав Адоменас.

За його словами, громадяни Іраку складають майже дві третини мігрантів.

"У нас були і будуть переговори з владою Іраку, Іракських регіонів, з яких вони походять. Так само як і з іншими країнами", - підкреслив заступник голови МЗС Литви.

Він також додав, що переговорний процес щодо повернення мігрантів займе якийсь час.

"Сподіваємося, що країни будуть зацікавлені, щоб їхні громадяни не мерзли в наметах в Литовську зиму. Ми сподіваємося на співпрацю з країнами витоку міграційних потоків", - заявив Адоменас.

Нагадаємо, раніше заступник голови МЗС Литви заявив, що у Вільнюса є доказ причетності режиму Білорусі до напливу мігрантів.

Крім того, нещодавно на територію Литви через білоруський кордон увірвалася рекордна кількість нелегальних мігрантів.

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ЛитваБілорусьМігрантиРосійська Федерація