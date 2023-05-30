Литва запровадила санкції проти 15 росіян

"Загроза, що походить від Росії за Кремлівського режиму, залишається, і поки цей режим при владі, ніхто в Європі та світі не може почуватися в безпеці", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра, російський диктатор Володимир Путін не має наміру дотримуватись жодних правил цивілізованого світу, судові рішення в путінській Росії ясно показують, що тих, хто насмілюється боротися за демократію, там вважають зрадниками.

"Переслідувачі Володимира Кара-Мурзи мають потрапити під міжнародні санкції та бути внесені до списків небажаних осіб", - додав Ландсбергіс.

Справа Володимира Кара-Мурзи

Нещодавно повідомлялось, що Угорщина заблокувала новий пакет санкцій ЄС проти Росії через осіб, які причетні до справи політика-опозиціонера Володимира Кара-Мурзи.