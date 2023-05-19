Угорщина заблокувала санкції проти РФ через особу, пов'язану зі справою Кара-Мурзи, - ЗМІ

Угорщина заблокувала новий пакет санкцій ЄС проти Росії через осіб, які причетні до справи політика-опозиціонера Володимира Кара-Мурзи. Російський режим відправив його за ґрати на 25 років у справі про "державну зраду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver .

У квітні посли ЄС майже узгодили список російських чиновників, які мають бути внесені до чорного списку за те, що Кара-Мурзу було засуджено до 25 років ув'язнення в РФ.

Рішення має бути остаточно затверджене міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі в понеділок, 22 травня.

Але Угорщина в останню хвилину наклала вето принаймні на одне з російських прізвищ у списку ЄС, яке пов'язане із цією справою.

В ЄС вважають, що причетні до переслідування Кара-Мурзи мають бути обов'язково під санкціями. Новий пакет обмежень проти РФ має на меті обмежити продаж технологій подвійного призначення та внести до чорного списку близько 100 російських посадовців та організацій, причетних до війни в Україні.

Позиція Угорщини щодо України

Влада Угорщини та особисто прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово виступав з різкими заявами щодо війни в Україні та критикує запроваджені санкції проти РФ.

Нещодавно Угорщина заблокувала виділення восьмого траншу коштів з Європейського фонду миру на закупівлю озброєння, призначеного для України.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пізніше сказав, що його країна заблокує військові транзити Євросоюзу до того часу, поки Україна не зніме санкції з ОТР Bank. Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило внести угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни через його діяльність в РФ.

Справа Володимира Кара-Мурзи

Володимир Кара-Мурза є опозиційним політиком, журналістом і правозахисником у Росії.