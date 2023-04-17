Російського політика-опозиціонера засудили до 25 років за ґратами

Володимира Кара-Мурзу, російського політика-опозиціонера засудили до 25 років позбавлення волі. Причина так звана "держзрада" та поширення "фейків про армію РФ".

"Сьогодні у Московському міському суді винесуть вирок політику Володимиру Кара-Мурзі. Його звинувачують відразу за трьома статтями КК - про "військові фейки", про участь у діяльності "небажаної" організації та про держзраду. 6 квітня держобвинувач засудив Кара-Мурзу 25 років колонії", - йдеться в повідомленні.

Також додають, що справу розглядали у закритому режимі, журналісти не почули навіть останнє слово політика.

Зазначимо, 11 квітня минулого року політика Владіміра Кара-Мурзу затримали в Москві за те, що "побачивши поліцейських він змінив траєкторію руху". Склали протокол за статтею про "непокору поліцейським". Наступного дня його відправили на 15 діб до спецприймача, а згодом він став фігурантом справи про "фейки" про російську армію.

Невдовзі з'ясувалося, що формальним приводом для порушення кримінальної справи на Кара-Мурзу став його виступ у Палаті представників штату Аризона у США 15 березня 2022 року.