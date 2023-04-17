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Російського політика-опозиціонера засудили до 25 років за ґратами

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Москва, Понеділок 17 квітня 2023 12:22
Російського політика-опозиціонера засудили до 25 років за ґратами Фото: російський політик-опозиціонер Володимир Кара-Мурза (скріншот)
Автор: РБК-Україна

Володимира Кара-Мурзу, російського політика-опозиціонера засудили до 25 років позбавлення волі. Причина так звана "держзрада" та поширення "фейків про армію РФ".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Медіазону.

"Сьогодні у Московському міському суді винесуть вирок політику Володимиру Кара-Мурзі. Його звинувачують відразу за трьома статтями КК - про "військові фейки", про участь у діяльності "небажаної" організації та про держзраду. 6 квітня держобвинувач засудив Кара-Мурзу 25 років колонії", - йдеться в повідомленні.

Також додають, що справу розглядали у закритому режимі, журналісти не почули навіть останнє слово політика.

Зазначимо, 11 квітня минулого року політика Владіміра Кара-Мурзу затримали в Москві за те, що "побачивши поліцейських він змінив траєкторію руху". Склали протокол за статтею про "непокору поліцейським". Наступного дня його відправили на 15 діб до спецприймача, а згодом він став фігурантом справи про "фейки" про російську армію.

Невдовзі з'ясувалося, що формальним приводом для порушення кримінальної справи на Кара-Мурзу став його виступ у Палаті представників штату Аризона у США 15 березня 2022 року.

"Ми достеменно знаємо з історії, як час диктаторів закінчується. Воно завжди закінчується однаково. І я так хочу, щоб ми помилялися у цьому, але сьогодні весь світ бачить, що путінський режим робить із Україною. Він скидає бомби на житлові райони, лікарні та школи. Це воєнні злочини, ініційовані диктаторським режимом у Кремлі проти нації Середньої Європи. І це, на жаль, те, до чого нас привели роки правління Путіна", - сказав тоді він у своїй промові.

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