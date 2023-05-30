Литва ввела санкции против 15 россиян

"Угроза, исходящая от России при Кремлевском режиме, остается, и пока этот режим у власти, никто в Европе и мире не может чувствовать себя в безопасности", - говорится в сообщении.

По словам министра, российский диктатор Владимир Путин не намерен придерживаться никаких правил цивилизованного мира, судебные решения в путинской России ясно показывают, что тех, кто осмеливается бороться за демократию, там считают предателями.

"Преследователи Владимира Кара-Мурзы должны попасть под международные санкции и быть внесены в списки нежелательных лиц", - добавил Ландсбергис.

Дело Владимира Кара-Мурзы

Недавно сообщалось, что Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России из-за лиц, причастных к делу политика-оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.