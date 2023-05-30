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Литва ввела санкции против 15 россиян

Фото: Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

МВД Литвы добавило 15 сотрудников правоохранительной и судебной системы Российской Федерации, в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в страну. Они причастны к уголовному преследованию российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса.

"Угроза, исходящая от России при Кремлевском режиме, остается, и пока этот режим у власти, никто в Европе и мире не может чувствовать себя в безопасности", - говорится в сообщении.

По словам министра, российский диктатор Владимир Путин не намерен придерживаться никаких правил цивилизованного мира, судебные решения в путинской России ясно показывают, что тех, кто осмеливается бороться за демократию, там считают предателями.

"Преследователи Владимира Кара-Мурзы должны попасть под международные санкции и быть внесены в списки нежелательных лиц", - добавил Ландсбергис.

Дело Владимира Кара-Мурзы

Недавно сообщалось, что Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России из-за лиц, причастных к делу политика-оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.

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