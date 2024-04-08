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Литва предложила разобрать на запчасти закрытые ТЭС и передать их Украине, - Галущенко

Понедельник 08 апреля 2024 08:35
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Литва предложила разобрать на запчасти закрытые ТЭС и передать их Украине, - Галущенко Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство энергетики Литвы предложило разобрать свои закрытые ТЭС на запчасти для украинской энергосистемы.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Имел разговор с министром энергетики Литвы. Они вообще предложили использовать их тепловые станции, которые закрыты. Использовать их в качестве доноров, то есть возможность разобрать и получить те запчасти, которые нам нужны", - заявил он.

Министр добавил, что другие страны также помогают Украине справиться с последствиями российских атак против энергетики.

В то же время, по словам Галущенко, лучшей защитой является усиление системы противовоздушной обороны Украины.

Удары по энергетической инфраструктуре Украины

22 марта Россия осуществила самую масштабную атаку на энергетику Украины за все время войны. В частности, были повреждены дамба и технические помещения Днепровской ГЭС в Запорожье.

Также военные агрессора полностью разрушили Змиевскую ТЭС в Харьковской области.

Галущенко назвал атаку 22 марта самой массовой с начала войны. Компания ДТЭК потеряла около 80% мощностей энергогенерации.

Однако в Минэнерго не рассматривают повышение тарифов на электроэнергию для населения.

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