Литва запропонувала ЄС поетапно вводити санкції проти "Росатома"

Оскільки Європейський союз розглядає новий пакет санкцій проти Росії, Литва пропонує розділити санкції проти "Росатома" на частини й ухвалити рішення щодо кожної з них окремо.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Verslo zinios.
"Ми і раніше представляли "Росатом" як компанію, але не отримали підтримки через дуже принципове вето кількох країн. Тепер ми деталізували нашу пропозицію, іншими словами, ми розділили пропозицію на, я думаю, сім частин", - заявив він.
Міністр сказав, що пропозиція про санкції проти російської ядерної корпорації "Росатом" побудована за "цибулевим принципом".
"Можна зняти шкірку і залишити стільки санкцій, скільки вдасться узгодити. В ідеалі ми повинні домовитися щодо всіх семи заходів, які ми могли б санкціонувати: члени правління, нові контракти. Але якщо ви не домовитеся щодо одного, ви можете відокремити його і дотримуватися якогось меншого, компромісного варіанту", - наголосив Ландсбергіс.
За словами міністра, ухвалення навіть одного обмежувального заходу було б "кроком уперед".
"Ми не збираємося відступати, ми шукаємо компроміс, ми мобілізуємо компроміс", - сказав він.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що країни Європейського союзу готуються до активної роботи над новим пакетом санкцій проти РФ. Не виключено, що до пакета можуть увійти обмеження проти "Росатома".
Крім того, раніше Литва пропонувала ЄС запровадити санкції проти "Росатома" з винятком для Угорщини.
При цьому наголошується, що Угорщина, Франція та Болгарія блокують санкції ЄС проти російської атомної енергетики, включаючи компанію "Росатом".
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