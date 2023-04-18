Литва предложила ЕС поэтапно вводить санкции против "Росатома"

"Мы и раньше представляли "Росатом" как компанию, но не получили поддержки из-за очень принципиального вето нескольких стран. Теперь мы детализировали наше предложение, другими словами, мы разделили предложение на, я думаю, семь частей", - заявил он.

Министр сказал, что предложение о санкциях против российской ядерной корпорации "Росатом" построено по "луковому принципу".

"Можно снять кожуру и оставить столько санкций, сколько удастся согласовать. В идеале мы должны договориться по всем семи мерам, которые мы могли бы санкционировать: члены правления, новые контракты. Но если вы не договоритесь по одной, вы можете отделить ее и придерживаться какого-то меньшего, компромиссного варианта", - подчеркнул Ландсбергис.

По словам министра, принятие даже одной ограничительной меры было бы "шагом вперед".

"Мы не собираемся отступать, мы ищем компромисс, мы мобилизуем компромисс", - сказал он.