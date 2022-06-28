UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Литва запретила импорт российского газа. Но не транзит в Калининград

Фото: Литва законодательно запретила поставки российского газа (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Литовский Сейм законодательно запретил импорт российского природного газа. Меры не касаются транзитных поставок в Калининградскую область (Российская Федерация).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNS.

Сообщается, что сегодня Сейм принял поправки к закону о природном газе, согласно которым газотранспортная система Литвы и терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде будут доступны только поставщикам из стран, не представляющих угрозы национальной безопасности. Исключение - транзитные поставки в Калининград.

По словам министра энергетики Дайнюса Крейвиса, данная мера обеспечит национальную и энергетическую безопасность Литвы, а также надежное и бесперебойное снабжение литовских потребителей.

Также сообщается, что в марте терминал в Клайпеде приостановил прием грузов российской компании "Новатэк" после того, как Евросоюз ввел санкции в отношении ее владельца, олигарха Геннадия Тимченко.

Напомним, в апреле Литва полностью отказалась от поставок российского газа по трубопроводу, добиваясь полной независимости от "Газпрома".

На сегодня Европейский союз не рассматривает введение газового эмбарго в отношении России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛитваГаз