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Первая страна ЕС полностью отказалась от российского газа

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Вильнюс, Суббота 02 апреля 2022 19:08
Первая страна ЕС полностью отказалась от российского газа Фото: Литва полностью отказалась от российского газа (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Литва первой в ЕС полностью отказалась от импорта российского газа. В Министерстве энергетики страны заявили, что с начала текущего месяца газотранспортная система работает без голубого топлива из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Delfi.

"Мы первая страна Европейского союза среди стран-поставщиков "Газпрома", добившаяся независимости от поставок российского газа", - цитирует издание заявление министра энергетики страны Дайнюса Крейвиса.

По данным литовского оператора газотранспортной системы, в субботу, 2 апреля, импорт российского газа в Литву равнялся нулю. В Министерстве энергетики отметили, что весь спрос на газ удовлетворяется через терминал сжиженного природного газа в Клайпеде.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что его страна до конца года сможет полностью отказаться от российских энергоносителей.

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