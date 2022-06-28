Литва заборонила імпорт російського газу. Але не транзит до Калінінграда

Литовський Сейм законодавчо заборонив імпорт російського природного газу. Заходи не стосуються транзитних поставок в Калінінградську область (Російська Федерація).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNS.
Повідомляється, що сьогодні Сейм прийняв поправки до закону про природний газ, згідно з якими газотранспортна система Литви і термінал зрідженого природного газу (СПГ) в Клайпеді будуть доступні лише постачальникам з країн, що не становлять загрози національній безпеці. Виняток - транзитні поставки до Калінінграда.
За словами міністра енергетики Дайнюса Крейвіса, дана міра забезпечить національну та енергетичну безпеку Литви, а також надійне і безперебійне постачання литовських споживачів.
Також повідомляється, що в березні термінал в Клайпеді призупинив прийом вантажів російської компанії "Новатек" після того, як Євросоюз ввів санкції щодо її власника, олігарха Геннадія Тимченка.
Нагадаємо, у квітні Литва повністю відмовилася від поставок російського газу по трубопроводу, домагаючись повної незалежності від "Газпрому".
На сьогодні Європейський союз не розглядає введення газового ембарго щодо Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.