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Завдяки санкціям. В Німеччині залишаются замороженими 5 млрд євро російських активів

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Німеччина, Вівторок 20 грудня 2022 02:53
Завдяки санкціям. В Німеччині залишаются замороженими 5 млрд євро російських активів Фото: в Німеччині заморожені 5 млрд російських активів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Станом на грудень в Німеччині заморожені активи підсанкційних осіб чи компаній з Росії на суму близько 5 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на t-online.

Так, депутат Бундестагу від Лівої партії Кристіан Гьорке отримав відповідь на свій запит від федерального уряду Німеччини, в якому йдеться, що в Німеччині заморожені активи російських олігархів на майже 5 млрд євро.

Зазначається, що ця сума майже не змінилась з липня, хоча з тих під був прийнятий закон, який зобов'язує підсанкційних осіб чи компанії повідомляти про свої активи, інкше їм загрожує штраф або ув'язнення до одного року. Однак, за цей період з 1000 осіб і 100 компаній задекларували свої активи тільки 8.

Нагадаємо, що Угорщина заморозила російські активи на суму 350 млрд форинтів, або 870 млн євро, що набагато більше, ніж останнє блокування російських активів у цій країні.

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