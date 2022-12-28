Литва заморозила более 85 млн евро активов России и Белоруссии

Служба расследования финансовых преступлений Литвы, которая обеспечивает выполнение санкций ЕС против России из-за войны в Украине, назвала общий размер замороженных российских и белорусских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Литвы.

Сегодня, 28 декабря, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте встретилась с руководством Службы расследования финансовых преступлений. На встрече, помимо прочего, они обсудили внедрение санкций против России. В настоящее время именно служба расследования финансовых преступлений обеспечивает выполнение международных санкций в Литве. Согласно ее данным, общая сумма поступлений замороженных средств составляет более 85 млн евро: 9 юридических лиц из России составляет - 77 млн евро;

6 юридических и 1 физическое лицо из Беларуси - 9 млн ​​евро.