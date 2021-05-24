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Литва закрыла свое небо для всех рейсов, проходящих через Беларусь

Автор: Андрей Василюк

Правительство Литвы 24 мая приняло решение с 25 мая запретить в страну и из нее авиарейсы, маршрут которых проходит над территорией Беларуси. Решение принято после задержания основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в аэропорту Минска.

Об этом сообщает Delfi.

Запрет вступает в силу в 00:00 25 мая 2021 года.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объяснила, что такое решение предлагается ради безопасности путешественников.

"Что касается полетов в Литву и из Литвы через воздушное пространство Беларуси, несмотря на то, что некоторые авиакомпании сами решили отменить такие полеты, ради безопасности путешественников предложено принять соответствующее решение правительства", - сказала Шимоните.

Министр транспорта и сообщения Марюс Скуодис пояснил, что значит такое решение. "Любые полеты в Литву и из нее через Беларусь запрещены", - подчеркнул он.

МИД Литвы предложил авиакомпаниям ЕС отменить полеты над Беларусью. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис на Совете ЕС предложил запретить белорусским авиакомпаниям летать в страны ЕС и внести компанию Belavia в четвертый пакет санкций. По его словам, другие страны поддерживают эту идею.

Отметим, европейские авиакомпании отменяют полеты над Беларусью и меняют маршруты рейсов. После принудительной посадки самолета в Минске, когда был задержан оппозиционный блогер Роман Протасевич, белорусское воздушное пространство могут закрыть. Решение о санкциях будет рассмотрено в ЕС сегодня вечером.

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