Литва закрыла свое небо для всех рейсов, проходящих через Беларусь

Запрет вступает в силу в 00:00 25 мая 2021 года.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объяснила, что такое решение предлагается ради безопасности путешественников.

"Что касается полетов в Литву и из Литвы через воздушное пространство Беларуси, несмотря на то, что некоторые авиакомпании сами решили отменить такие полеты, ради безопасности путешественников предложено принять соответствующее решение правительства", - сказала Шимоните.

Министр транспорта и сообщения Марюс Скуодис пояснил, что значит такое решение. "Любые полеты в Литву и из нее через Беларусь запрещены", - подчеркнул он.

МИД Литвы предложил авиакомпаниям ЕС отменить полеты над Беларусью. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис на Совете ЕС предложил запретить белорусским авиакомпаниям летать в страны ЕС и внести компанию Belavia в четвертый пакет санкций. По его словам, другие страны поддерживают эту идею.