Литва закрила своє небо для всіх рейсів, що проходять через Білорусь

Заборона набирає чинності в 00:00 25 травня 2021 року.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте пояснила, що таке рішення пропонується заради безпеки мандрівників.

"Що стосується польотів до Литви і з Литви через повітряний простір Білорусі, попри те, що деякі авіакомпанії самі вирішили скасувати такі польоти, заради безпеки мандрівників запропоновано прийняти відповідне рішення уряду", - сказала Шимоніте.

Міністр транспорту і сполучення Марюс Скуодіс пояснив, що означає Таке рішення. "Будь-які польоти в Литву і з неї через Білорусь заборонені", - підкреслив він.

МЗС Литви запропонувало авіакомпаніям ЄС скасувати польоти над Білоруссю. Міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс на Раді ЄС запропонував заборонити білоруським авіакомпаніям літати в країни ЄС і внести компанію Belavia в четвертий пакет санкцій. За його словами, Інші країни підтримують цю ідею.