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Литва закрила своє небо для всіх рейсів, що проходять через Білорусь

Автор: Андрій Василюк

Уряд Литви 24 травня прийняв рішення з 25 травня заборонити в країну і з неї авіарейси, маршрут яких проходить над територією Білорусі. Рішення прийнято після затримання засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича в аеропорту Мінська.

Про це повідомляє Delfi.

Заборона набирає чинності в 00:00 25 травня 2021 року.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте пояснила, що таке рішення пропонується заради безпеки мандрівників.

"Що стосується польотів до Литви і з Литви через повітряний простір Білорусі, попри те, що деякі авіакомпанії самі вирішили скасувати такі польоти, заради безпеки мандрівників запропоновано прийняти відповідне рішення уряду", - сказала Шимоніте.

Міністр транспорту і сполучення Марюс Скуодіс пояснив, що означає Таке рішення. "Будь-які польоти в Литву і з неї через Білорусь заборонені", - підкреслив він.

МЗС Литви запропонувало авіакомпаніям ЄС скасувати польоти над Білоруссю. Міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс на Раді ЄС запропонував заборонити білоруським авіакомпаніям літати в країни ЄС і внести компанію Belavia в четвертий пакет санкцій. За його словами, Інші країни підтримують цю ідею.

Зазначимо, європейські авіакомпанії скасовують польоти над Білоруссю і змінюють маршрути рейсів. Після примусової посадки літака в Мінську, коли був затриманий опозиційний блогер Роман Протасевич, білоруський повітряний простір можуть закрити. Рішення про санкції буде розглянуто в ЄС сьогодні ввечері.

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