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Литва закликала запровадити нові санкції проти РФ через перекидання ядерної зброї

Фото: Литва закликала запровадити нові санкції проти РФ (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

МЗС Литви закликало внести додаткові економічні обмеження проти Росії та Білорусі до нового пакету санкцій ЄС у зв'язку із заявами Кремля про перекидання ядерної зброї до Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Разом зі своїми євроатлантичними партнерами Литва вирішуватиме, як реагувати на мілітаристські плани російського та білоруського режимів. Білорусь, яка все більше втрачає суверенітет, підтримує та допомагає російській агресії і все більше інтегрується у російські військові плани, є додатковим фактором ризику для Балтійського регіону" , - йдеться у заяві МЗС Литви.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито на прохання глави білоруського режиму Лукашенко вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що Путін намагається залякати країни, які підтримують Україну, оголосивши про розміщення ядерної зброї у Білорусі.

Крім того, у Білому домі наразі не вбачають ознак того, що Росія переміщає ядерну зброю до Білорусі.

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