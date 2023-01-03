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Литва закликала союзників наростити військову допомогу Україні

Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Литва продовжить у новому році військову підтримку України. У зв'язку із цим Вільнюс закликав союзників збільшити темпи підтримки у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента Литви Гітанаса Науседи у Twitter.

"У 2023 році Литва продовжить військову підтримку України. Це має бути рік, коли Україна переможе агресора. Литва відправлятиме військову техніку, боєприпаси і проводитиме військову підготовку України. Вкрай важливо збільшити темпи підтримки з боку всіх союзників", - написав він.

Литовський президент наголосив, що перемога України близька.

Нагадаємо, у грудні глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що країна вже надала Україні допомогу із озброєнням на загальну суму 280 мільйонів євро.

Додамо, що нещодавно міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Німеччину та інших союзників поставити Україні танки Leopard чи американські Abrams.

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ЛитваВійськова допомогаВійна Росії проти України