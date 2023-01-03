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Литва призвала союзников нарастить военную помощь Украине

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Литва продолжит в новом году военную поддержку Украины. В связи с этим Вильнюс призвал союзников увеличить темпы поддержки в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Литвы Гитанаса Науседы в Twitter.

"В 2023 году Литва продолжит военную поддержку Украины. Это должен быть год, когда Украина победит агрессора. Литва будет отправлять военную технику, боеприпасы и проводить военную подготовку Украины. Крайне важно увеличить темпы поддержки со стороны всех союзников", - написал он.

Литовский президент подчеркнул, что победа Украины близка.

Напомним, в декабре глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страна уже оказала Украине помощь с вооружением на общую сумму 280 миллионов евро.

Добавим, что недавно министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Германию и других союзников поставить Украине танки Leopard или американские Abrams.

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