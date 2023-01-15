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Литва призвала не искать причин тянуть с поставками оружия Украине

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Вильнюс, Воскресенье 15 января 2023 15:23
Литва призвала не искать причин тянуть с поставками оружия Украине Фото: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: Валерия Полищук

Мировое сообщество не должно откладывать передачу Украине необходимого вооружения. Украинцы должны получил оружие, которое должно помочь дать отпор России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Twitter.

"Народ Украины должен иметь оружие, необходимое для того, чтобы дать отпор. Мы должны искать способы помочь быстрее, а не искать причины для более длительного промедления", - написал он.

Напомним, ранее Великобритания официально подтвердила, что предоставит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина за последние дни стала ближе к предоставлению западных танков.

На прошлой неделе ряд стран объявили о передаче Украине бронированной техники. РБК-Украина в своем материале рассказало о том, какие именно западные танки нужны ВСУ для контрследующих действий.

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