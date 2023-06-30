Литва закликала Росію повторити "жест доброї волі" та піти з України

В річницю звільнення нашими воїнами острова Зміїний, Литва закликала Російську Федерацію здійснити ще один "жест доброї волі" та піти з території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт постійного представництва Литви в ОБСЄ.

"З нагоди 1-ї річниці визволення острова Зміїний захисниками України ми закликаємо Росію перейти на наступний рівень свого "жесту доброї волі" і забратися з усієї території України. Негайно!", - написало представництво.

Звільнення Зміїного

30 червня 2022 року ворог покинув острів Зміїний після чергової операції наших військових. Російську окупанти спішно евакуювали залишки гарнізону та заявили про так званий "жест доброї волі".

З нагоди річниці звільнення острова керівник Офісу президента Андрій Єрмак поділився відеороликом, який присвяченоцій даті.