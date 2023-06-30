Литва закликала Росію повторити "жест доброї волі" та піти з України

В річницю звільнення нашими воїнами острова Зміїний, Литва закликала Російську Федерацію здійснити ще один "жест доброї волі" та піти з території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт постійного представництва Литви в ОБСЄ.
"З нагоди 1-ї річниці визволення острова Зміїний захисниками України ми закликаємо Росію перейти на наступний рівень свого "жесту доброї волі" і забратися з усієї території України. Негайно!", - написало представництво.
30 червня 2022 року ворог покинув острів Зміїний після чергової операції наших військових. Російську окупанти спішно евакуювали залишки гарнізону та заявили про так званий "жест доброї волі".
З нагоди річниці звільнення острова керівник Офісу президента Андрій Єрмак поділився відеороликом, який присвяченоцій даті.
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