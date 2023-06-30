Литва призвала Россию повторить "жест доброй воли" и уйти из Украины

В годовщину освобождения нашими воинами острова Змеиный Литва призвала Российскую Федерацию осуществить еще один "жест доброй воли" и уйти с территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт постоянного представительства Литвы в ОБСЕ.

"По случаю 1-й годовщины освобождения острова Змеиный защитниками Украины мы призываем Россию перейти на следующий уровень своего "жеста доброй воли" и забраться со всей территории Украины. Немедленно!", - написало представительство.

Освобождение Змеиного

30 июня 2022 года враг покинул остров Змеиный после очередной операции наших военных. Российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона и заявили о так называемом "жесте доброй воли".

По случаю годовщины освобождения острова руководитель Офиса президента Андрей Ермак поделился видеороликом, который посвящен этой дате.