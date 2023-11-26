Литва закликала до посилення військового союзу з Польщею через російську загрозу

Литва повинна значно посилити військовий союз з Польщею через зростання загрози з боку Російської Федерації. Необхідно враховувати "найгірші сценарії розвитку подій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Литви Ґабріелюса Ландсберґіса, якого цитує TVP World .

"Настав час завершити (литовсько-польські, - ред.) стратегічні проєкти в галузі комунікації й значно посилити військову співпрацю. Обидві країни несуть спільну відповідальність за одну з найбільш чутливих точок в НАТО - Сувальський коридор", - зазначив Ландсберґіс під час презентації плану з 10 пунктів щодо підготовки до зростаючої військової загрози з боку Росії.

Міністр додав, що в рамках побудови нової стратегії безпеки Литва повинна зміцнювати регіональне партнерство з країнами Північної Європи та Балтії, а також "вчитись в України щодня, не тільки на відстані, але й перебуваючи там".

За словами Ландсберґіса, "США були й повинні залишатися головною опорою безпеки НАТО і Литви", а Німеччина, яка оголосила про розгортання своєї бригади з 5 тисяч солдатів у Литві, "стає європейською стратегічною опорою безпеки".

На думку міністра, його країна повинна виділяти на оборону 4% ВВП, але у проєкті бюджету на наступний рік на ці цілі передбачено 2,71%. На думку експертів, ця цифра повинна становити щонайменше 3%.

Також він зауважив на необхідності Вільнюса прокинутись від "приємного застою миру" й розпочати зміцнювати свою оборону.

Допомога Україні від Литви

Литва є одним із союзників України, який допомагає нашій країні не лише озброєнням та військовою технікою, але й навчанням наших військових. З початку повномасштабного вторгнення терористів Вільнюс надає Україні різносторонню допомогу.

Наприклад, 22 листопада, Литва доставила черговий пакет військової допомоги. Йдеться про 3 млн одиниць боєприпасів, системи дистанційного підриву та інше. Зокрема нещодавно вона здійснила поставку двох пускових установок для зенітного ракетного комплексу NASAMS.