Литва призвала к усилению военного союза с Польшей из-за российской угрозы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, которого цитирует TVP World .

"Пришло время завершить (литовско-польские, - ред.) стратегические проекты в области коммуникации и значительно усилить военное сотрудничество. Обе страны несут общую ответственность за одну из самых чувствительных точек в НАТО - Сувальский коридор", - отметил Ландсбергис во время презентации плана из 10 пунктов по подготовке к растущей военной угрозе со стороны России.

Министр добавил, что в рамках построения новой стратегии безопасности Литва должна укреплять региональное партнерство со странами Северной Европы и Балтии, а также "учиться у Украины ежедневно, не только на расстоянии, но и находясь там".

По словам Ландсбергиса, "США были и должны оставаться главной опорой безопасности НАТО и Литвы", а Германия, которая объявила о развертывании своей бригады из 5 тысяч солдат в Литве, "становится европейской стратегической опорой безопасности".

По мнению министра, его страна должна выделять на оборону 4% ВВП, но в проекте бюджета на следующий год на эти цели предусмотрено 2,71%. По мнению экспертов, эта цифра должна составлять не менее 3%.

Также он отметил необходимость Вильнюса проснуться от "приятного застоя мира" и начать укреплять свою оборону.

Помощь Украине от Литвы

Литва является одним из союзников Украины, который помогает нашей стране не только вооружением и военной техникой, но и обучением наших военных. С начала полномасштабного вторжения террористов Вильнюс предоставляет Украине разностороннюю помощь.

Например, 22 ноября, Литва доставила в Украину очередной пакет военной помощи. Речь идет о 3 млн единиц боеприпасов, системах дистанционного подрыва и прочем. В частности недавно она осуществила поставку двух пусковых установок для зенитного ракетного комплекса NASAMS.