Литва закликала передати Україні ракети ATACMS та танки Leopard

"Путін робить ставку на більшу кількість затримок. Він має програти цю парі. Україна більш ніж заслужила на нашу підтримку та повагу. Настав час послати ATACMS і випустити "Леопардів", - написав він.

Нагадаємо, що Франція та Польща намагаються переконати Німеччину передати Україну танки Leopard 2.

Збройні сили України отримають важкі французькі бронеавтомобілі AMX-10RC, які називаються легкими танками. Очікується, що вони можуть посилити бойовий потенціал української армії.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що він разом із Дудою веде переговори про створення коаліції для передачі Україні танків Leopard 2.

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