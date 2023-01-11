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Литва закликала передати Україні ракети ATACMS та танки Leopard

Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: Валерія Поліщук

Литва закликала світову спільноту надати Україні ракети ATACMS та танки Leopard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у Twitter.

"Путін робить ставку на більшу кількість затримок. Він має програти цю парі. Україна більш ніж заслужила на нашу підтримку та повагу. Настав час послати ATACMS і випустити "Леопардів", - написав він.

Нагадаємо, що Франція та Польща намагаються переконати Німеччину передати Україну танки Leopard 2.

Збройні сили України отримають важкі французькі бронеавтомобілі AMX-10RC, які називаються легкими танками. Очікується, що вони можуть посилити бойовий потенціал української армії.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що він разом із Дудою веде переговори про створення коаліції для передачі Україні танків Leopard 2.

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