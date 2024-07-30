Литва закликала ЄС відреагувати на рішення Угорщини спростити в'їзд росіянам

За його словами, Литва була "неприємно здивована" чуткам у ЗМІ про те, що Угорщина спростила в'їзд білорусів та росіян, що дозволить їм вільно в'їжджати та переміщатися в межах Шенгенської зони.

"На думку Литви, цей крок Угорщини становить дуже серйозну загрозу безпеці Шенгенської зони та багатьох європейських країн, тому на нього необхідно відреагувати на рівні ЄС", - зазначив Ландсбергіс.

Він розповів, що Литва звернулася до Єврокомісії з проханням провести аналіз рішення Угорщини "з погляду єдності Шенгенської зони та запобігання загрозам для неї".

Міністр нагадав, що зараз велика кількість країн Євросоюзу стикається з російськими диверсіями.

"У той час як багато європейських країн шукають способи ефективного захисту від цих атак, Угорщина не тільки перешкоджає цим зусиллям, але й своїми діями сприяє або принаймні полегшує ворожі дії щодо безпеки європейських країн", - додав він.