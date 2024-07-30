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Литва призвала ЕС отреагировать на решение Венгрии упростить въезд россиянам

Фото: Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Литва обратилась в Еврокомиссию с жалобой на решение Венгрии упростить процедуру въезда россиян и белорусов в страну. Такой шаг может угрожать безопасности всего Евросоюза.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNS.

По его словам, Литва была "неприятно удивлена" слухам в СМИ о том, что Венгрия упростила въезд белорусов и россиян, что позволит им свободно въезжать и перемещаться в пределах Шенгенской зоны.

"По мнению Литвы, этот шаг Венгрии представляет очень серьезную угрозу безопасности Шенгенской зоны и многих европейских стран, поэтому на него необходимо отреагировать на уровне ЕС", - отметил Ландсбергис. 

Он рассказал, что Литва обратилась в Еврокомиссию с просьбой провести анализ решения Венгрии "с точки зрения единства Шенгенской зоны и предотвращения угроз для нее".

Министр напомнил, что сейчас большое количество стран Евросоюза сталкиваются с российскими диверсиями. 

"В то время как многие европейские страны ищут способы эффективной защиты от этих атак, Венгрия не только препятствует этим усилиям, но и своими действиями способствует или, по крайней мере, облегчает враждебные действия в отношении безопасности европейских стран", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Венгрия включила россиян и белорусов в программу так называемой "национальной карты".

Таким образом те россияне и белорусы, которые получают такую карту, не будут проходить специальную проверку при въезде в страну.

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