Литва закликала ЄС обмежити імпорт продуктів харчування з РФ і Білорусі
Європейська комісія має вжити суворіших заходів щодо обмеження імпорту продуктів харчування російського та білоруського походження на ринок ЄС.
Про це заявив заступник міністра сільського господарства Литви Вітаутас Абукаускас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Литва вже посилила контроль за зерном, що імпортується з Росії та інших країн високого ризику, - перевіряється кожен вагон або транспортний засіб, що ввозить продукцію - як зерно, призначене для литовського ринку, так і зерно, що експортується через Клайпедський порт", - сказав він.
Чиновник додав, що необхідно діяти спільно, тому що рішення окремих країн ЄС щодо обмеження імпорту не дадуть бажаного результату, оскільки імпорт продуктів харчування, зокрема зерна, вільно доступний в інші країни Євросоюзу.
Заступник міністра також привітав пропозицію Єврокомісії підвищити мита, що застосовуватимуться до зерна, насіння олійних культур і продуктів із них, які імпортуються з Росії та Білорусі, але водночас наголосив, що масштаб проблеми набагато більший.
Санкції щодо зерна з РФ
Минулого року Росія експортувала до блоку 4,2 млн тонн зерна та олійних культур.
Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав ЄС заборонити імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції, як і багато законодавців ЄС у ході дебатів на цю тему в Європейському парламенті минулого тижня.
Минулого тижня Європейська комісія запропонувала запровадити тарифи на імпорт зерна з території Росії та Білорусі з метою обмежити доходи Москви та її союзника, а також заспокоїти фермерів, які протестували місяцями проти дешевого імпорту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.