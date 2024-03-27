Литва закликала ЄС обмежити імпорт продуктів харчування з РФ і Білорусі

Про це заявив заступник міністра сільського господарства Литви Вітаутас Абукаускас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

"Литва вже посилила контроль за зерном, що імпортується з Росії та інших країн високого ризику, - перевіряється кожен вагон або транспортний засіб, що ввозить продукцію - як зерно, призначене для литовського ринку, так і зерно, що експортується через Клайпедський порт", - сказав він.

Чиновник додав, що необхідно діяти спільно, тому що рішення окремих країн ЄС щодо обмеження імпорту не дадуть бажаного результату, оскільки імпорт продуктів харчування, зокрема зерна, вільно доступний в інші країни Євросоюзу.

Заступник міністра також привітав пропозицію Єврокомісії підвищити мита, що застосовуватимуться до зерна, насіння олійних культур і продуктів із них, які імпортуються з Росії та Білорусі, але водночас наголосив, що масштаб проблеми набагато більший.

Санкції щодо зерна з РФ