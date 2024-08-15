Литва забороняє в'їзд всіх зареєстрованих в Білорусі легкових автомобілів

З п'ятниці 16 серпня заборона на в'їзд в Литву легкових автомобілів з білоруськими реєстраційними номерами розширюється. Тепер вона стосується всіх легковиків, які були зареєстровані в Білорусі.

Литва вирішила ввести нові обмеження ще 18 липня. Вони не поширювались на автомобілі, які не підлягали продажу. Також в'їзд в країну дозволявся на машинах, зареєстрованих в Білорусі, якщо її власник чи водій мав діючу візу або тимчасову/постійну посвідку на проживання в Литві та інших країнах ЄС.

Зазначається, що заборона поширюється на легкові автомобілі незалежно від громадянства його власника або водія.

Санкції Литви проти Білорусі

Литва почала вводити свої обмеження проти Мінська ще після подій 2020 року, коли не визнала результати "виборів" президента Білорусі. Також це було пов'язано із насильницькими діями білоруських силовиків під час протестів та репресіями мінського режиму.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яке також відбувалось і через територію Білорусі, Литва почала вводити суворіші санкції проти білоруського режиму. Литва з перших днів російського вторгнення підтримує Україну та вводить як проти Москви, так і проти Мінська всі необхідні міжнародні санкції.

Однак нещодавно в Литві заявили про збільшення намагань обходу санкцій проти Білорусі та Росії. Також відомо, що Литва вже майже повністю зупинила імпорт зерна з РФ та РБ.

Раніше ми повідомляли, що білоруський уряд вирішив перекинути військову техніку на кордон із Литвою. Це пов'язано із тим, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко постійно намагається звинуватити Литву та інші сусідні європейські країни у підготовці нібито "вторгнення" на територію Білорусі.



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